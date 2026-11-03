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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 15:19

Relator no Senado diz considerar alíquota da CBS elevada e fala em tributo de até 9%

Proposta visa substituir PIS, Cofins e IOF sobre seguros

Proposta visa substituir PIS, Cofins e IOF sobre seguros

Pedro França/Agência Senado/JC
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Agências
O futuro relator da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), disse nesta terça-feira (3) que não está convencido de que a alíquota de 11,3% definida pelo TCU (Tribunal de Contas da União) esteja correta.
A expectativa de Braga, que relatou a reforma tributária no Senado, era a de que a alíquota do tributo que substitui PIS, a Cofins e o IOF sobre seguros ficasse entre 8% e 9%. Projeções de empresas apontavam para 9,5%.
A alíquota será fixada por resolução do Senado, que precisa ser aprovada até o dia 15 de dezembro. A CAE aprovou nesta terça (3) a realização de audiência pública para discutir o assunto.

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