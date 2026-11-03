CEEE Equatorial realiza atendimento itinerante com serviços gratuitos no bairro Sarandi, em Porto Alegre

A CEEE Equatorial realiza, nesta quinta-feira (5), atendimento itinerante na Vila Asa Branca, no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. A ação ocorre das 13h às 16h, na Rua 25 de Outubro, nº 1046, no Banco Comunitário Asa Branca, e reúne ações gratuitas voltadas à economia de energia e ao acesso aos serviços da distribuidora.
No local, segundo nota da concessionária, os moradores podem se cadastrar ou atualizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, emitir a segunda via da conta de luz e trocar lâmpadas antigas por modelos LED, que consomem menos energia. Também é possível se inscrever no sorteio de geladeiras novas e mais eficientes.
A Tarifa Social concede descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Têm direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa e as famílias com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para o atendimento, é necessário apresentar documento com foto, CPF, NIS e uma conta de energia.
Atualmente, em Porto Alegre, 57 mil famílias atendem os requisitos, mas ainda não estão inscritas na Tarifa Social. “Muitas famílias têm direito e ainda não estão cadastradas. Levar o atendimento até o bairro facilita o acesso a esse benefício e a serviços que ajudam no controle do consumo de energia”, afirma a assistente Comercial da CEEE Equatorial, Julia Andrade.