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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 14:28

Veja o que muda com as novas regras para vale-refeição e alimentação

A mudança, chamada de interoperabilidade, faz parte das novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

A mudança, chamada de interoperabilidade, faz parte das novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
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Agências
A partir do próximo sábado (7), cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) de diferentes operadoras deverão ser aceitos em todas as maquininhas, desde que os estabelecimentos aceitem esse tipo de pagamento.
A mudança, chamada de interoperabilidade, faz parte das novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e busca ampliar as opções de uso dos benefícios. Na prática, quem recebe um cartão de uma empresa poderá utilizá-lo em qualquer bar, restaurante ou supermercado que aceite VR ou VA.

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