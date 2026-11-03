Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 12:53

Bolsa recua mais de 1% e dólar sobe em meio a cautela com governo Lula e eleições nos EUA

Por volta das 11h20min, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário, recuava 1,87%

Por volta das 11h20min, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário, recuava 1,87%

ARTE/JC
Compartilhe:
Agências
A Bolsa registra queda de mais de 1% nesta terça-feira (3), em reação à proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, de reduzir a taxa Selic por meio de um novo arranjo entre as políticas fiscal e monetária. O pregão também repercute as eleições de meio de mandato nos EUA, realizadas nesta terça-feira. A expectativa é de avanço do Partido Democrata, de oposição ao presidente Donald Trump.
Por volta das 11h20min, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário, recuava 1,87%, a 164.810 pontos. O movimento era acompanhado pela alta dos juros futuros, com as taxas dos contratos DI para janeiro de 2031 e janeiro de 2035 avançando 25 pontos-base cada.

Notícias relacionadas