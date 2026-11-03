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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 12:21

Ibovespa cai com força por risco fiscal e especulação sobre equipe econômica no Lula 4

Interferência externa e política local movimentam índices brasileiros

Interferência externa e política local movimentam índices brasileiros

ARTE/JC
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Agências
Na volta do feriado, o Ibovespa abriu a terça-feira (3), em queda e logo renovou mínimas, chegando a ceder para o nível de 165 mil, após máxima na casa dos 168 mil pontos. O recuo ocorre apesar da alta da maioria das bolsas de Nova York e antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira, do payroll dos Estados Unidos, na sexta-feira, e em meio ao recrudescimento das incertezas fiscais no Brasil. Além disso, a safra de balanços prossegue no radar. Hoje sai o resultado trimestral do Itaú Unibanco.

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