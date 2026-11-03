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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 11:35

Governo prepara ajuste fiscal gradual que 'respeita compromissos de campanha', diz Durigan

Durigan disse que não tem discutido sucessão do ministério com o presidente Lula

Durigan disse que não tem discutido sucessão do ministério com o presidente Lula

Marcelo Camargo/Agência Brasil/jc
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Agências
O ministro da Fazenda Dario Durigan afirmou nesta terça-feira (3) que o governo federal prepara um ajuste fiscal gradual que respeita os compromissos de campanha, mas também melhora o estado das contas públicas no País.
"O projeto que o presidente Lula apresentou e saiu vitorioso das urnas é um projeto generoso com o País, que se compromete com as diferentes classes e diferentes categorias do país, e ao mesmo tempo com melhora fiscal", disse o ministro a jornalistas.

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