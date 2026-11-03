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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 12:25

Fórum RS Criativo apresenta planos de desenvolvimento da indústria cultural para nove regiões do Estado

Evento reuniu diversos representantes dos setores para discutir a indústria criativa

Evento reuniu diversos representantes dos setores para discutir a indústria criativa

Artur Koch/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O Teatro da Pucrs recebeu, nesta terça-feira (3), o Fórum RS Criativo, evento voltado para apresentar o desenvolvimento regional e os rumos do setor criativo no Rio Grande do Sul. Fez parte da programação a solenidade dos resultados dos Planos de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa (PDR-IC), elaborados para nove regiões do Rio Grande do Sul

O trabalho contempla áreas organizadas a partir dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) e busca identificar as particularidades de cada território, contribuindo para o planejamento e a gestão cultural no Estado. O levantamento reúne dados e evidências sobre as potencialidades dos territórios, com o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas de cultura, buscando o desenvolvimento regional.

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