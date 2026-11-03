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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 11:00

RS soma 4,2 milhões de inadimplentes; Serasa inicia Feirão Limpa Nome com descontos de até 99%

Consumidores de todo o País podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online

Consumidores de todo o País podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online

LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
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Em meio ao avanço da inadimplência no Brasil, que atingiu a marca histórica de 84,2 milhões de pessoas com contas em atraso, a Serasa anuncia o maior Feirão Limpa Nome já realizado no País. A partir de 3 de novembro, o mutirão reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras que disponibilizarão descontos de até 99%.

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