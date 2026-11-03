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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:07

Dólar sobe com incertezas fiscais e cautela no exterior

Às 9h25, dólar à vista tinha mínima a R$ 5,4747, com alta de 0,56%

Às 9h25, dólar à vista tinha mínima a R$ 5,4747, com alta de 0,56%

Arte/JC
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Agências
Na volta do feriado de Finados no Brasil, o dólar opera em alta no mercado à vista e os juros futuros sobem também com investidores na expectativa pelas indicações de nomes e medidas econômicas e fiscais para o governo Lula 4 em meio à cautela internacional. Às 9h25min, dólar à vista tinha mínima a R$ 5,4747, com alta de 0,56%.

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