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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 09:09

IPC-S sobe 0,32% em outubro, após alta de 0,46% na 3ª quadrimestre

Maiores influências de baixa no índice partiram da tarifa de eletricidade residencial

Maiores influências de baixa no índice partiram da tarifa de eletricidade residencial

Freepik/Reprodução/JC
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Agências
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,32% no encerramento de outubro de 2026, após avanço de 0,46% na terceira quadrissemana e de 0,67% no fechamento de setembro. O índice acumula agora alta de 4,14% nos últimos 12 meses. O índice veio abaixo do piso de 0,35% das expectativas da pesquisa Projeções Broadcast. A mediana apontava para alta de 0,42% e o teto, de avanço de 0,45%.

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