Recebimento de vales-alimentação e refeição mudam a partir do dia 7

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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 16:40
Novas regras trarão a interoperabilidade entre os cartões de vale-refeição e vale-alimentação reduzirão taxas, mas enfrentam dificuldades de implementaçãoAgência Brasil
Os cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) terão mudanças a partir de 7 de novembro. A principal é a aceitação de cartões de diferentes operadoras em qualquer maquininha habilitada para processar esse tipo de pagamento.