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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 16:57

Governo Lula vai precisar de salto bilionário no orçamento para cumprir promessas na educação

Expansão de bolsas e institutos desafia orçamento do MEC no governo Lula

Expansão de bolsas e institutos desafia orçamento do MEC no governo Lula

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
A próxima gestão do presidente Lula (PT) terá de garantir um aporte bilionário no MEC (Ministério da Educação) para tirar do papel as promessas feitas para a área durante a campanha eleitoral. Serão necessários ao menos R$ 7,2 bilhões extras para financiar somente a expansão de bolsas para alunos dos ensinos médio e superior.
Ainda há planos para expansão de institutos federais, recriação do Ciência sem Fronteiras, agora focado em bolsas no exterior para áreas de tecnologia e inteligência artificial, e a universalização da escola de tempo integral. Essas são promessas ainda sem custo estimado.
O cumprimento das promessas é tensionado pela escassez atual no orçamento do MEC, como a dificuldade para manutenção das universidades, pelo pacote de bondades que superou R$ 234 bilhões, e promessas de outras áreas. Tudo em meio a pressões por ajuste nas contas públicas do país.

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