Bolsas da Ásia fecham mistas; HYBE, do BTS, cai com balanço no radar

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, acompanhando os sinais de estabilização de Wall Street, após a redução da exposição a ações de tecnologia na semana passada. O petróleo em queda com esforços diplomáticos para solucionar a guerra no Oriente Médio também corroborou para os ganhos nos mercados da Ásia.
Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 2,2%, para 5.859,08 pontos. As ações das fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix subiram 1,78% e 3,8%, respectivamente.
Em seu discurso na Assembleia Nacional na segunda-feira, o presidente sul-coreano Lee Jae Myung destacou a necessidade de criação do fundo proposto de 162 trilhões de won (US$ 120,5 bilhões) para garantir o impulso ao crescimento e assegurar uma gestão fiscal estável. Apoiado pela receita tributária extraordinária proveniente do boom dos semicondutores, o fundo faz parte do orçamento recorde de 820,9 trilhões de won para o próximo ano, para o qual o presidente busca aprovação parlamentar, segundo o Korean Times.
Na contramão, as ações da Hybe, empresa de entretenimento que está por trás do grupo musical de K-Pop BTS, caíram 1,3% em meio à expectativa com o balanço.
No Japão, o Nikkei caiu 0,33%, para 63.081,86 pontos. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor manufatureiro do Japão recuou, mas segue em território sólido.
Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,08%, a 3.638,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou alta mais intensa, de 1,9%, a 2.097,22 pontos. O índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China desacelerou marginalmente em outubro.
Em Taiwan, o Taiex perdeu 0,6%, a 44.920,14 pontos. As ações da TSMC caíram 1,7%. A empresa é a principal e quase exclusiva fabricante dos processadores projetados pela Apple, que divulga balanço hoje nos EUA.
O Hang Seng avançou 0,4% em Hong Kong, para 23.393,32 pontos. A Yangtze Optical Fibre and Cable saltou 11,5% após
Na Oceania, a bolsa australiana caiu e o S&P/ASX 200 perdeu 0,58% em Sydney, para 8.856,50 pontos.