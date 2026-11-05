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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 15:28

Calçadistas buscarão ampliar mercados internacionais na BFSHOW

Indústria calçadista gaúcha busca se recuperar após tarifas aplicadas pelos Estados Unidos

Indústria calçadista gaúcha busca se recuperar após tarifas aplicadas pelos Estados Unidos

Abicalçados/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Mais de 300 marcas da indústria calçadista brasileira se reunirão na 7ª edição da BFSHOW, entre os dias 10 e 12 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Entre elas, um objetivo deverá ser comum: a busca por novos mercados para a exportação de calçados após um ano marcado por uma queda nas vendas ao principal comprador dos produtos brasileiros, os Estados Unidos, que estão com tarifas em vigor sobre as importações do País.

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