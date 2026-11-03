Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Digital

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Oracle coloca confiança no centro do avanço da IA corporativa

Sicília aponta que a Inteligência Artificial precisa atuar onde o negócio acontece

Sicília aponta que a Inteligência Artificial precisa atuar onde o negócio acontece

/Oracle/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
A inteligência artificial está por toda parte. A confiança, essa sim, é mais difícil de encontrar, bem como resultados mensuráveis. O CEO da Oracle, Mike Sicília, falou sobre esse tema durante o Oracle AI World e Suite World, que o Mercado Digital acompanhou direto de Las Vegas (EUA). 

Notícias relacionadas