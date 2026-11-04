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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:38

Pioneiro no Brasil, Parque Eólico de Osório completa 20 anos e projeta mais 16 de operação

Complexo reúne 148 aerogeradores e 317,9 MW de potência instalada

Complexo reúne 148 aerogeradores e 317,9 MW de potência instalada

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Às margens das rodovias que cortam o Litoral Norte gaúcho, as enormes torres brancas do Complexo Eólico de Osório já fazem parte da paisagem. Para quem passa pela região, os aerogeradores se tornaram tão familiares que é difícil imaginar como era o cenário antes de sua instalação.

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