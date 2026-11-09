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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 00:25

Região Sul avança em inovação, mas Lei do Bem ainda é esquecida

Das 58,5 mil empresas tributadas pelo Lucro Real na Região Sul, apenas 3% a acessam instrumento

Das 58,5 mil empresas tributadas pelo Lucro Real na Região Sul, apenas 3% a acessam instrumento

AdobeStock/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
O número de registros de propriedade intelectual cresceu cerca de 87% na Região Sul do Brasil entre 2015 e 2023, acima dos 64,7% registrados na média nacional no mesmo período, porém, em sua grande maioria sem acesso à Lei do Bem, principal incentivo fiscal federal para empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

De um universo de aproximadamente 58,5 mil empresas tributadas pelo regime de Lucro Real na Região Sul, apenas 3% acessam o incentivo.

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