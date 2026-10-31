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CapaEconomiaNegócios Corporativos

Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 09:31

Braskem informa transação e detalha compra de gás da Petrobras

No comunicado à CVM, a empresa destaca que a operação é regida pelo contrato para compra e venda de gás natural

No comunicado à CVM, a empresa destaca que a operação é regida pelo contrato para compra e venda de gás natural

Jefferson Bernardes/Agência Preview/Divulgação/JC
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Agências
A Braskem S.A. comunicou ao mercado uma transação entre partes relacionadas envolvendo sua controlada integral, a Voqen Energia Ltda., e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia destaca que a operação é regida pelo contrato de condições gerais para compra e venda de gás natural celebrado entre Petrobras e Voqen no dia 21 de julho de 2025. A Braskem ressalta ainda que a Voqen é controlada integralmente pela Braskem, que, por sua vez, é co-controlada pela Petrobras, caracterizando a operação como transação entre partes relacionadas.

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