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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 19:14

Dólar vai a R$ 5,44, maior cotação do ano; Bolsa cai com dados do mercado de trabalho e cenário político

A moeda chegou a R$ 5,447, na maior cotação desde 30 de dezembro de 2025, quando encerrou o pregão a R$ 5,4879

A moeda chegou a R$ 5,447, na maior cotação desde 30 de dezembro de 2025, quando encerrou o pregão a R$ 5,4879

Arte/JC
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Agências
O dólar fechou em alta de 1,12% nesta sexta-feira (30), cotado a R$ 5,447, na maior cotação desde 30 de dezembro de 2025, quando encerrou o pregão a R$ 5,4879. A moeda avançou em um dia marcado pela formação da taxa Ptax de fim de mês e pela divulgação de dados do mercado de trabalho brasileiro.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, recuou 0,74%, aos 167.921 pontos, no menor patamar desde 19 de agosto. Foi a quinta sessão consecutiva de queda, em uma semana marcada pela continuidade dos ajustes dos investidores após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As incertezas sobre a condução da política econômica e a trajetória da dívida pública continuam pressionando os ativos brasileiros.
Nicolas Gass, chefe de alocação de investimentos e sócio da GT Capital, diz que a queda acumulada da Bolsa desde o recorde de 209 mil pontos representa uma desvalorização próxima de 20%. Para ele, o movimento reflete a desmontagem de uma aposta que havia ganhado força entre os investidores antes do segundo turno: a vitória de Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno à frente nas urnas.

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