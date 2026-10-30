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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 18:38

Bolsas de NY fecham em queda forte pressionadas por techs; Intel derrete quase 30%

S&P 500 recuou 1,82%, a 7.580,07 pontos, caindo 0,57% na semana e 0,9% no mês

S&P 500 recuou 1,82%, a 7.580,07 pontos, caindo 0,57% na semana e 0,9% no mês

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira (30) pressionadas pela forte baixa das ações da Intel, que ampliou as preocupações dos investidores com as perspectivas do setor de tecnologia. 

O Dow Jones caiu 1,09%, aos 51.770,31 pontos e perdeu 0,85% na semana, mas ganhou 1,7% no mês. O S&P 500 recuou 1,82%, a 7.580,07 pontos, caindo 0,57% na semana e 0,9% no mês. Já o Nasdaq encerrou em queda de 2,86%, nos 25.437,00 pontos, recuando 2% na semana e 5,3% no mês. 

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