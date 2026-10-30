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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 15:59

Sindienergia-RS muda de endereço e consolida aproximação da indústria

Outubro marcou a chegada física da entidade à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que passa a abrigar a sede do Sindicato no espaço Unisind

Outubro marcou a chegada física da entidade à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que passa a abrigar a sede do Sindicato no espaço Unisind

Sindienergia-RS/Divulgação/JC
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Agências
O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) tem novo endereço. A entidade passou a funcionar, no fim de outubro, no espaço Unisind, na Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), na zona norte de Porto Alegre. A mudança é mais do que uma troca de espaço físico: é a ampliação da integração com o ambiente industrial.

“Aumentamos as oportunidades de relacionamento, de conexões estratégicas e de desenvolvimento de parcerias, a partir da proximidade com outros sindicatos e entidades vinculadas ao Sistema Fiergs. Estamos convictos de que essa aproximação também do ponto de vista físico, favorece a participação em iniciativas, discussões e projetos de interesse comum, especialmente nas áreas de inovação, competitividade, infraestrutura e transição energética”, avalia a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

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