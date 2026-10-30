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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 15:36

Agência de empregos reabre unidade em Porto Alegre, realiza feirão de vagas e investe em jovem aprendiz

Porto Alegre será palco de uma iniciativa que une oportunidades de trabalho e qualificação profissional

Porto Alegre será palco de uma iniciativa que une oportunidades de trabalho e qualificação profissional

We Can Br/Divulgação/JC
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Agências
No dia 3 de novembro, terça-feira, a agência We Can Br reabre sua unidade na capital gaúcha com duas ações: um feirão de empregos, das 8h às 22h, com 589 vagas e o lançamento de uma parceria com a QI Faculdade & Escola Técnica para contratar jovens aprendizes com formação técnica em Recursos Humanos custeada pela empresa.

A nova unidade funcionará na Avenida Alberto Bins, 324, 5º andar, no Centro. A escolha do espaço aproxima a empresa do ambiente educacional e dá forma à proposta da iniciativa: conectar pessoas ao mercado de trabalho e ampliar o acesso à qualificação profissional.

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