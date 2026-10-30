Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 12:23

Ibovespa cai pela 5ª vez com temor fiscal e externo, rumo à queda histórica semanal

Às 11h42min, o Índice Bovespa caía 0,42%, aos 168.480,95 pontos

Às 11h42min, o Índice Bovespa caía 0,42%, aos 168.480,95 pontos

ARTE/JC
Compartilhe:
Agências
O Ibovespa cai desde cedo, acompanhando a desvalorização das bolsas do Ocidente no período da manhã, em meio ainda ao declínio de 1,18% do minério de ferro em Dalian. Até o momento, desde o fechamento de ontem, o índice acumula queda de 17,5% na semana e, se o movimento se confirmar até o encerramento do pregão, pode registrar o maior recuo semanal da série histórica, acima da queda de 15,6% na semana encerrada em 13 de março de 2020, durante a pandemia de covid-19.

Notícias relacionadas