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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 11:26

Desemprego de 5,2% no 3° trimestre é o menor para o período desde 2012

População desocupada (5,6 milhões) diminuiu 4% na comparação com o trimestre de abril a junho (5,9 milhões)

População desocupada (5,6 milhões) diminuiu 4% na comparação com o trimestre de abril a junho (5,9 milhões)

Agência Brasil
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A taxa de desocupação para o terceiro trimestre caiu para 5,2%, a menor já registrada para esse período desde 2012. O desemprego era de 5,4% no segundo trimestre deste ano e de 5,6% no terceiro trimestre de 2025. 

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