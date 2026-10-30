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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 11:19

Dólar abre em alta em dia de disputa pela Ptax e após dados do mercado de trabalho no Brasil

Às 9h52min, a moeda norte-americana subia 1,05%, cotada a R$ 5,443

Às 9h52min, a moeda norte-americana subia 1,05%, cotada a R$ 5,443

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta sexta-feira (30), em um pregão de formação da taxa Ptax de fim de mês e pela divulgação de novos dados do mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego do Brasil ficou em 5,2% no trimestre até setembro, o menor patamar para esse intervalo na série histórica iniciada em 2012, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O indicador estava em 5,4% nos três meses encerrados em junho, que servem de base de comparação. Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). Às 9h52min, a moeda norte-americana subia 1,05%, cotada a R$ 5,443.

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