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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 11:01

Cooperativa Vinícola São João investirá R$ 50 milhões em Farroupilha

Com passagens em várias empresas do setor, Ismar Pasini está na cooperativa desde 1998

Com passagens em várias empresas do setor, Ismar Pasini está na cooperativa desde 1998

Roberto Hunoff/Especial/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
A Cooperativa Vinícola São João investirá R$ 50 milhões em melhorias e expansão de sua estrutura até 2029. À área atual de 12,8 mil metros quadrados, serão acrescidos mais 17 mil metros quadrados, que deverão abrigar os setores de expedição, envase e barricas, além de um espaço destinado ao enoturismo, ampliando as possibilidades de visitação e experiências relacionadas à produção vitivinícola.

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