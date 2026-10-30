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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 09:17

Acaba nesta sexta prazo para empresas escolherem modelo do Simples

Micro e pequenas empresas têm de 3 de novembro a 20 de dezembro para desistir das opções

Micro e pequenas empresas têm de 3 de novembro a 20 de dezembro para desistir das opções

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Os micro e pequenos empresários precisam ficar atentos. Acaba nesta sexta-feira (30) o prazo para a escolha do regime tributário que entrará em vigor em janeiro, com a reforma tributária.

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