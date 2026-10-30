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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 09:05

Governo cita prática abusiva e notifica empresas que teriam recusado clientes de esquerda

Pasta afirma que os casos podem configurar prática abusiva e publicidade discriminatória mesmo sem a comprovação de recusa

Pasta afirma que os casos podem configurar prática abusiva e publicidade discriminatória mesmo sem a comprovação de recusa

Governo da República/Divulgação/JC
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Agências
O Ministério da Justiça notificou ao menos quatro empresas que teriam promovido boicote a apoiadores do presidente Lula (PT) por meio de publicações nas redes sociais ou com placas dizendo que não atenderiam clientes de esquerda.
A pasta afirma que os casos podem configurar prática abusiva e publicidade discriminatória mesmo sem a comprovação de recusa efetiva de atendimento. As notificações foram assinadas na quarta-feira (28), segundo documentos obtidos pela Folha de S.Paulo, e os estabelecimentos terão cinco dias úteis para apresentar explicações.
A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) diz que recebeu notícias publicadas na internet apontando que os estabelecimentos teriam recusado ou restringido serviços a consumidores, ou comunicado ao público essa intenção, em razão de sua convicção política.

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