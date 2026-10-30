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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 08:25

Binance investiga possível ataque hacker e desencadeia congelamentos emergenciais de ativos

Empresa ainda alertou que os usuários devem permanecer atentos a golpes e não devem confiar em links

Empresa ainda alertou que os usuários devem permanecer atentos a golpes e não devem confiar em links

REUTERS/Dado Ruvic/Divulgação/JC
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Agências
A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, pode ter sofrido um ataque hacker que impactou bilhões de dólares nesta quinta-feira (29), mas, segundo a empresa, os fundos dos usuários estão "completamente seguros".
Em postagem na rede X, a Binance disse que as equipes estão cientes de relatos sobre um possível problema de segurança e estão investigando ativamente. "Nossas equipes de segurança estão revisando todas as informações relevantes com urgência, e forneceremos atualizações por meio dos canais oficiais da Binance assim que tivermos informações verificadas", esclareceu.
A empresa ainda alertou que os usuários devem permanecer atentos a golpes e não devem confiar em links, mensagens ou solicitações de informações de conta não oficiais.
O suposto ataque provocou congelamentos emergenciais de ativos e fez os preços dos ativos digitais despencarem.
A Circle Internet Group, uma fintech conhecida principalmente por emitir o USDC, a segunda maior stablecoin atrelada ao dólar americano no mundo, disse que congelou 800 milhões de USDC enquanto a investigação continua. Já a Tether congelou mais de US$1,567 bilhão de sua stablecoin.

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