Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa com techs pressionadas por tombo da Alphabet

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira (30), acompanhando as perdas de Wall Street, após a frustração com a receita da Alphabet, controladora do Google, levar investidores a reduzir a exposição a ações de tecnologia.

A empresa, uma das principais "hyperscalers" (gigantes de computação em nuvem) no boom de inteligência artificial, perdeu cerca de meio trilhão de dólares em valor de mercado na quinta-feira, depois que o crescimento da receita de buscas do Google no terceiro trimestre perdeu fôlego, devido ao menor potencial de monetização das pesquisas com IA.

"O entusiasmo com a inteligência artificial pode sustentar expectativas elevadas, mas os resultados precisam mostrar avanços em rentabilidade e geração de caixa", disse Antonio Di Giacomo, analista sênior de mercado da XS.com. "Nesse ambiente, o mercado pode punir até um crescimento robusto de receita quando os lucros decepcionam ou quando as necessidades de investimento continuam aumentando."

O tombo de quase 13% da Alphabet pesou sobre ações de tecnologia nos EUA e o movimento de aversão ao setor deve continuar, com futuros do Nasdaq em baixa de 2% no fim da madrugada.

As perdas também se espalharam para a Ásia. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 3,48%, para 5.730,74 pontos, embora tenha se recuperado das mínimas do dia. As ações das fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix recuaram 3% e 7%, respectivamente. A Samsung ampliou as perdas de ontem após divulgar resultados do terceiro trimestre, enquanto a SK Hynix interrompeu uma sequência de cinco sessões de ganhos. A Korea Exchange chegou a suspender temporariamente as negociações de ações do Kospi depois que os futuros do índice recuaram mais de 5%.

No Japão, o Nikkei caiu 2,12%, para 63.290,11 pontos. Ao fim de sua reunião de dois dias de política monetária, o Banco do Japão (Boj) decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada em 1,25%, como amplamente esperado, depois de elevá-la no mês passado.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,44%, a 3.599,02 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou queda mais intensa, de 2,65%, a 2.057,33 pontos. Em Taiwan, o Taiex perdeu 2,49%, a 45.211,83 pontos. Na contramão, o Hang Seng avançou 1,46% em Hong Kong, para 23.294,42 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,18% em Sydney, para 8.908,10 pontos.