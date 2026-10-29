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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 21:13

Brasil quer preservar negociação comercial com EUA mesmo após fuga de Flávio Bolsonaro

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deverá se encontrar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a partir de sexta-feira (30), em Atlanta

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deverá se encontrar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a partir de sexta-feira (30), em Atlanta

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
O governo brasileiro pretende preservar a relação comercial com os Estados Unidos e manter as negociações em curso, apesar da fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para o país após a derrota nas eleições do último domingo (25). A avaliação interna é que não convém ampliar o episódio para a relação entre os dois governos.
Do lado brasileiro, a orientação é não estender o assunto e manter uma postura pragmática. Integrantes do governo avaliam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sai fortalecido da reeleição e não precisa cobrar de Trump o reconhecimento da vitória, o qual o presidente americano ainda não manifestou.
Segundo o jornal americano The New York Times, agentes de fronteira dos EUA permitiram que o senador e sua família entrassem no país sob o status migratório de admissão condicional, após desembarcarem em Miami em um jato particular na manhã de quarta-feira (28).

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