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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 17:10

Arena da Exportação - Interlink Cargo apresenta case da Calçados Beira Rio e os desafios do mercado internacional

Serão abordados os desafios que as empresas enfrentam ao internacionalizar suas marcas e a importância de uma comunicação alinhada

Serão abordados os desafios que as empresas enfrentam ao internacionalizar suas marcas e a importância de uma comunicação alinhada

Interlink Cargo / Divulgação / JC
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Como as empresas podem fortalecer suas marcas e ampliar a presença no mercado internacional? Essa é a temática da próxima edição da Arena da Exportação | Edição Interlink Cargo, promovida pelo Conselho do Prêmio Exportação, que ocorre no dia 5 de novembro, das 8h30 às 11h, no Auditório da Rede Pampa (Av Ipiranga, 1500 - Porto Alegre). A entrada é gratuita, mediante inscrição.

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