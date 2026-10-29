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CapaEconomiaConstrução Civil

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:32

Juros altos freiam construção no 3º trimestre, mas infraestrutura sustenta empregos

Expectativa de retomada depende de queda na taxa de juros

Expectativa de retomada depende de queda na taxa de juros

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A construção civil perdeu ritmo no terceiro trimestre de 2026, pressionada pelos juros elevados e pelo aumento dos custos, mas a expansão das obras de infraestrutura ajudou a sustentar o mercado de trabalho do setor, segundo relatório apresentado nesta quinta-feira (29) pela Cbic (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).
O indicador de atividade da construção recuou em relação aos três meses anteriores e a igual período de 2025. Apesar da desaceleração, o setor manteve a criação de vagas formais, concentrada principalmente em projetos de energia, transmissão elétrica e instalações industriais.

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