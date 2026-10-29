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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:24

Exportações de produtos beneficiados pelo acordo Mercosul-UE crescem 21%, diz governo

Produtos como abacates e óleos lideram o crescimento das exportações

Produtos como abacates e óleos lideram o crescimento das exportações

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Agências
As exportações brasileiras de produtos beneficiados pelo acordo comercial entre Mercosul e União Europeia cresceram 21% entre maio e setembro de 2026, na comparação com igual período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).
O período corresponde aos primeiros cinco meses de aplicação provisória do acordo, que entrou em vigor em 1º de maio deste ano e prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação entre os dois blocos econômicos.

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