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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 13:53

Fórum da Unimed discute ações sobre governança, meio ambiente e eleições

Nilson May (e), Darci Hartmann, Alcides Stumpf e Márcio Pizzatto participaram da abertura do 12º Fórum Instituto Unimed

Nilson May (e), Darci Hartmann, Alcides Stumpf e Márcio Pizzatto participaram da abertura do 12º Fórum Instituto Unimed

Claudio Isaias/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Temas como governança, meio ambiente, sociedade e, claro, o resultado das eleições presidenciais brasileiras dominaram os debates do 12º Fórum Instituto Unimed/RS realizado nesta quinta-feira (29) no teatro do Bourbon Country.  Na abertura, o diretor-presidente do Instituto Unimed/RS, Alcides Stumpf, disse que o evento teve a proposta de discutir os desafios e as oportunidades relacionados à sigla ESG, vinculada aos aspectos ambiental, social e governança.

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