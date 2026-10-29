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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 13:42

Indústria gaúcha atenta a possível alíquota de 30% no IVA

Tema está em debate no Congresso Reforma Tributária, realizado em Porto Alegre

Tema está em debate no Congresso Reforma Tributária, realizado em Porto Alegre

LEONARDO DALLA PORTA/DIVULGAÇÃO SISTEMA FIERGS/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A estimativa de uma alíquota próxima de 30% para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e as incertezas sobre a carga tributária estão no centro das preocupações da indústria com a reforma tributária. A alíquota, porém, está sujeita a revisões. Para Rafael Sacchi, diretor do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), as empresas precisam se preparar para os efeitos das novas regras sobre custos, formação de preços e investimentos. O tema está em debate no Congresso Reforma Tributária, realizado em Porto Alegre nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29).

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