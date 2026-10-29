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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 12:22

Ibovespa cai com temor fiscal e expectativa por balanço da Vale, além de queda em NY

Às 11h45min, o Ibovespa caía 0,3%, aos 170.493,65 pontos ante mínima em 169.666,25 pontos

Às 11h45min, o Ibovespa caía 0,3%, aos 170.493,65 pontos ante mínima em 169.666,25 pontos

ARTE/JC
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Agências
A queda dos índices das bolsas norte-americanas e a cautela fiscal doméstica impedem o Ibovespa de subir, influenciado pela forte valorização do minério de ferro, de 2,4% em Dalian (China). O recuo ocorre apesar do crescimento na produção de óleo da Petrobras, embora o recuo do petróleo seja um contraponto. Entre as divulgações no Brasil estão o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e dados fiscais.

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