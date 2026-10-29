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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 11:55

Consumo nos lares brasileiros recua 1,46% em setembro ante agosto, revela Abras

Apesar da queda mensal, o indicador ainda mostrou alta de 0,59% ante setembro de 2025

Apesar da queda mensal, o indicador ainda mostrou alta de 0,59% ante setembro de 2025

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
O consumo nos lares brasileiros recuou 1,46% em setembro na comparação com agosto, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Apesar da queda mensal, o indicador ainda mostrou alta de 0,59% ante setembro de 2025. No acumulado de janeiro a setembro, o avanço é de 2,70%.

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