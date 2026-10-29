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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 11:53

Congresso do Sistema Fiergs discute impacto da reforma tributária no RS

Reforma exige mudanças na gestão de custos, no fluxo de caixa e nas estratégias de produção da indústria gaúcha

Reforma exige mudanças na gestão de custos, no fluxo de caixa e nas estratégias de produção da indústria gaúcha

TÂNIA MEINERZ/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária exigirá mudanças profundas na forma como as indústrias organizam suas operações, contratam fornecedores, calculam preços e administram o caixa. A substituição do modelo atual por um sistema de tributação sobre o consumo baseado na não cumulatividade amplia a importância do planejamento tributário nas decisões empresariais.

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