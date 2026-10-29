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CapaEconomiaContas Públicas

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:59

Governo Central tem superávit primário de R$ 4,839 bi em setembro

Superávit de setembro veio abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast

Superávit de setembro veio abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
As contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) tiveram superávit primário de R$ 4,839 bilhões em setembro, após um resultado deficitário de R$ 13,585 bilhões em agosto, informou o Tesouro nesta quinta-feira (29).

O superávit de setembro veio abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, que apontava resultado superavitário de R$ 5,255 bilhões. As previsões do mercado para o resultado do mês iam de déficit de R$ 14,7 bilhões a superávit de R$ 6,3 bilhões.

O resultado primário do mês passado foi melhor do que o registrado em setembro de 2025, quando o saldo nas contas do Governo Central foi negativo em R$ 14,379 bilhões. O superávit de setembro foi o melhor para o mês, na série corrigida pela inflação, desde 2023, quando foi de R$ 13,444 bilhões.

As despesas do Governo Central subiram 2,4% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025, já contabilizando a inflação do período. As receitas totais tiveram alta real de 13,0%, na mesma base de comparação. No mês passado, a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais somou R$ 239,384 bilhões, recorde para o mês.

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