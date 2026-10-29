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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:52

Anatel vai exigir biometria para ativar e manter linhas de celular

Operadoras terão até 30 de setembro de 2027 para começar a exigir a validação biométrica em novas ativações de linhas pré-pagas

Operadoras terão até 30 de setembro de 2027 para começar a exigir a validação biométrica em novas ativações de linhas pré-pagas

ANATEL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) determinou que as operadoras de telefonia confirmem a identidade dos clientes por biometria. O objetivo é reduzir o uso de chips cadastrados com dados falsos ou com informações de terceiros e, assim, coibir fraudes.
O procedimento exigirá reconhecimento facial com prova de vida (validada por meio de mecanismos como piscar, mexer a cabeça, acompanhar estímulos visuais ou ler uma frase aleatória). A imagem será comparada com bases biométricas já existentes, do governo ou de fornecedores privados.

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