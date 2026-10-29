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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:43

Dólar abre em alta com cenário político brasileiro e dados dos EUA no radar

Por volta das 9h35min, a moeda americana subia 0,13%, a R$ 5,350

Por volta das 9h35min, a moeda americana subia 0,13%, a R$ 5,350

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em leve alta nesta quinta-feira (29), enquanto investidores seguem incertos sobre os rumos da política econômica do governo Lula. O pregão também acompanha a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos, com destaque para o PCE (índice de preços das despesas de consumo pessoal, na sigla em inglês), indicador importante para as decisões de política monetária do Fed (Federal Reserve, banco central americano).
Por volta das 9h35min, a moeda americana subia 0,13%, a R$ 5,350. No mesmo horário, os juros futuros recuavam, em movimento de correção. Após avançar na véspera, a taxa do contrato de DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2028 caía 3 pontos-base, para 14,380%, enquanto a do contrato para janeiro de 2031 recuava 6 pontos-base, para 15,05%.

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