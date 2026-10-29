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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 09:22

Confiança do comércio sobe 1,8 ponto em outubro ante setembro, mostra FGV

Medidas de estímulo, como reajuste de programas sociais, podem ter ajudado a interromper a trajetória de queda da confiança

Medidas de estímulo, como reajuste de programas sociais, podem ter ajudado a interromper a trajetória de queda da confiança

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 1,8 ponto na passagem de setembro para outubro, para 83,1 pontos, após dois meses de queda, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,8 ponto, para 82,9 pontos.

"A confiança do comércio iniciou o último trimestre do ano em alta, mas apenas compensando parte da queda dos últimos meses. A melhora foi disseminada nos quesitos tanto sobre o momento atual, sugerindo melhora na demanda, quanto das expectativas com os meses seguintes. Algumas medidas de estímulo, como reajuste de programas sociais, podem ter ajudado a interromper a trajetória de queda da confiança, mas o cenário de comprometimento de renda dos consumidores ainda parece um desafio. Os próximos resultados serão importantes para definir se a alta de outubro foi só um movimento pontual ou se de fato houve uma reversão de tendência na confiança do setor", avaliou Rodolpho Tobler, superintendente adjunto do FGV Ibre/FGV, em nota oficial.

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