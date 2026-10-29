Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 09:18

IGP-M sobe 1,47% em outubro ante elevação de 1,57% em setembro

Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,24%

Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,24%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,47% em outubro, após avanço de 1,57% em setembro, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,24%.

O resultado veio abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, que apontava avanço de 1,60% no mês. As estimativas, todas de alta, iam de 1,29% a 1,80%.

Houve, nesta leitura, alta de 1,93% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), ante expansão de 2,08% em setembro.

Notícias relacionadas