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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 08:13

Shell anuncia recompra de US$ 5 bilhões após lucro ajustado quase dobrar

Desempenho foi impulsionado pelos preços elevados de petróleo e gás em meio ao conflito no Oriente Médio e por margens excepcionalmente altas de refino

Desempenho foi impulsionado pelos preços elevados de petróleo e gás em meio ao conflito no Oriente Médio e por margens excepcionalmente altas de refino

ERIC PIERMONT/AFP/JC
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Agências
A Shell anunciou que vai aumentar a recompra trimestral de ações para US$ 5 bilhões, após ver seus resultados dispararem, com lucro ajustado quase dobrando e forte avanço do fluxo de caixa. O desempenho foi impulsionado pelos preços elevados de petróleo e gás em meio ao conflito no Oriente Médio e por margens excepcionalmente altas de refino, num cenário de aperto histórico na oferta de combustíveis.

O lucro ajustado da gigante britânica de energia - indicador acompanhado de perto por excluir certos ajustes de preço de commodities e itens não recorrentes - subiu para US$ 10,81 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 5,43 bilhões no mesmo período do ano passado. Analistas projetavam US$ 10,33 bilhões, segundo estimativas compiladas pela Vara Research.

Em julho, a Shell havia anunciado uma recompra de US$ 3 bilhões, após reduzir o ritmo em relação aos US$ 3,5 bilhões da primeira metade do ano.

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