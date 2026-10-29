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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 07:43

Bolsas da Ásia fecham em baixa com balanços e juros no radar; Nikkei destoa

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,82%, a 3.651,43 pontos

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,82%, a 3.651,43 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, enquanto investidores avaliavam balanços corporativos e a decisão de juros anunciada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice sul-coreano Kospi recuou 1,24% em Seul, para 5.937,66 pontos. A Samsung Electronics, um dos principais pesos do mercado local, caiu 4,1%, apesar de ter divulgado resultados trimestrais fortes, depois que parte dos investidores se frustrou com os termos de sua mais recente política de retorno ao acionista. A fabricante de chips de memória SK Hynix avançou 2,6%, um dia após ter saltado 10,9% com números acima do esperado.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,59% em Hong Kong, para 22.958,65 pontos, e o Taiex cedeu 1,42% em Taiwan, a 46.368,33 pontos.

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