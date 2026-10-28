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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 21:34

Petrobras bate recorde de produção de diesel no terceiro trimestre

A estatal diz que produziu uma média de 769 mil barris por dia de diesel no trimestre

A estatal diz que produziu uma média de 769 mil barris por dia de diesel no trimestre

YASUYOSHI CHIBA / AFP
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Agências
Em um esforço para evitar importações a preços inflados pela guerra no Irã, a Petrobras bateu recorde na produção de diesel no terceiro trimestre, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (28). A empresa fechou o trimestre também com recorde na exportação de petróleo e derivados.
A estatal diz que produziu uma média de 769 mil barris por dia de diesel no trimestre. O volume é 6,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025. A alta, diz a empresa, contribuiu para a redução de suas importações do produto, que caíram 8,8% no período, para 110 mil barris por dia.
• LEIA TAMBÉM: Petrobras sobe 22,45% no mês e lidera valorização entre petroleiras do mundo, aponta Elos Ayta

A estratégia de priorizar a produção nacional sobre importações ganhou força após o início do conflito no Oriente Médio e a consequente escalada nas cotações internacionais do petróleo. No segundo trimestre, por exemplo, a Petrobras importou o menor volume de combustíveis de sua história.

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