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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:00

TCU propõe alíquota de 11,3% para nova contribuição da reforma tributária em 2027, acima do esperado

Senado tem até dezembro para validar proposta de alíquota da CBS

Senado tem até dezembro para validar proposta de alíquota da CBS

TCU/divulgação/JC
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Agências
A alíquota da CBS, contribuição federal sobre bens e serviços prevista na reforma tributária, será de 11,3% em 2027, segundo proposta apresentada pelo TCU (Tribunal de Contas da União) nesta quarta-feira (28) para manter a carga dos tributos federais sobre o consumo. O resultado ficou acima de projeções da maioria dos analistas.
A proposta será encaminhada ao Senado, que terá até 15 de dezembro para confirmar o percentual. Caso não o faça, fica valendo o número do TCU para o próximo ano.

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