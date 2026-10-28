Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosEnergia

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 20:00

Norueguesa Statkraft prevê investir R$ 2,5 bi em parque eólico no RS

Thiago Tomazzoli e Rafael Knop detalharam novo projeto no Estado

Thiago Tomazzoli e Rafael Knop detalharam novo projeto no Estado

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
* De Osório

Notícias relacionadas