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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 15:11

Anvisa suspende venda de linguiça defumada após detecção de bactéria

Fábrica de Embutidos Zanetti informou que já iniciou o recolhimento voluntário do produto

Fábrica de Embutidos Zanetti informou que já iniciou o recolhimento voluntário do produto

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quarta-feira (28) a venda da linguiça de carne suína defumada da marca KF Embutidos. Um laudo de análise microbiológica detectou a presença da bactéria Listeria monocytogenes no Lote 21/08/2026 do produto.

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